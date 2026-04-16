Coimbra

Luís Filipe Pereira nomeado para o Conselho Superior da Magistratura

16 de abril de 2026 às 15 h15
Noemação foi hoje confirmada pelo Presidente da República | Fotografia: DR
redação as beiras com Lusa
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redação as beiras com Lusa

O advogado de Coimbra, Luís Filipe Pereira, foi hoje nomeado para o Conselho Superior da Magistratura pelo Presidente da República, António José Seguro.

Além de Luís Filipe Pereira, o Presidente da República nomeou o juiz Artur Dionísio do Vale dos Santos Oliveira como vogais do Conselho Superior da Magistratura.

Segundo uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado nomeou também hoje a jurista e professora universitária Ana Raquel Oliveira Pereira da Conceição e a advogada fiscalista Manuela Silva Marques como vogais do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais.

Nos termos da Constituição e da lei, compete ao Presidente da República nomear dois vogais do Conselho Superior da Magistratura e dois vogais do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais.

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