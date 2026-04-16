Marcha na Baixa de Coimbra celebra o livro e a leitura no dia 23

Uma marcha entre a Praça 8 de Maio e o Largo da Portagem, na Baixa de Coimbra, vai celebrar o livro e a leitura no dia 23, num percurso que será acompanhado por animação.

A iniciativa, promovida pela Biblioteca Municipal de Coimbra, em articulação com a Rede de Bibliotecas de Coimbra, pretende assinalar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, celebrado a 23 de abril, revelou hoje a Câmara Municipal, num comunicado enviado à agência Lusa.

Intitulada “Marcha da Leitura”, a atividade antecipa também o Dia Mundial da Língua Portuguesa, que se assinala a 05 de maio.

“Paralelamente, a ação pretende assinalar de forma participativa e criativa a importância da leitura, do livro, dos autores e das bibliotecas, promovendo, simultaneamente, a valorização da língua portuguesa”, notou o município.

O evento contará com a participação de alunos e de professores das escolas do concelho e é igualmente aberta a todos os cidadãos que se queiram associar, estando todos convidados a levarem um livro.

O desfile parte da Praça 8 de Maio, às 10:30, e segue pelas ruas Visconde da Luz e Ferreira Borges, até ao Largo da Portagem, num percurso pelo eixo central da Baixa da cidade.

“Este ano, a iniciativa vai contar com a animação dos Gaiteiros da Rainha Santa, que vão acompanhar o desfile”, adiantou a autarquia.