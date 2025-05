Queijo Rabaçal é a estrela na montra da ExpoSicó

O Queijo Rabaçal DOP (Denominação de Origem Protegida), o vinho, o azeite, ou o mel das Terras e da Serra de Sicó são alguns dos produtos que prometem consolar os paladares dos visitantes da ExpoSicó.

Depois de Pombal, em 2024, este ano é a vez de Soure acolher um evento que agrega seis concelhos: Alvaiázere, Ansião, Condeixa-a-Nova, Penela, Pombal e Soure.

Para além da 35.ª Feira do Queijo Rabaçal, o programa da ExpoSicó conta com a 30.ª Mostra do Vinho Terras de Sicó, a 20.ª Mostra do Azeite e Mel Serra de Sicó, a 10.ª Exposição de Cerâmica artística e o 35.º Festival de Folclore da Serra de Sicó.

