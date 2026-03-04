diario as beiras
GuardaRegião Centro

Quatro sapadores florestais detidos em Seia por alegada violação, coação e perseguição a colega de 61 anos

04 de março de 2026 às 13 h58
0 comentário(s)
DR

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na terça-feira quatro sapadores florestais do município de Seia fortemente indiciados pela prática dos crimes de violação, coação, coação sexual e perseguição, de que terá sido vítima um colega de 61 anos.

“Os crimes ocorreram em contexto laboral, em locais ermos onde desenvolviam a sua atividade, sendo vítima um homem de 61 anos, assistente operacional, com funções de vigilância florestal, integrado na mesma equipa”, adiantou a PJ em comunicado enviado à agência Lusa.

A detenção foi realizada por inspetores do Departamento de Investigação Criminal (DIC) da Guarda, no âmbito de um inquérito titulado pelo DIAP da Guarda.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (05/03/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

04 de março

Ministro da Educação afirma que foi instaurado inquérito a caso dos influenciadores que promovem sexualização em escolas
04 de março

Funeral de João Pinto Ângelo realiza-se amanhã
04 de março

Ministra diz que estão elaborados 90% dos planos de gestão das áreas protegidas
04 de março

Quatro sapadores florestais detidos em Seia por alegada violação, coação e perseguição a colega de 61 anos

Guarda

GuardaRegião Centro
04 de março às 13h58

Quatro sapadores florestais detidos em Seia por alegada violação, coação e perseguição a colega de 61 anos

0 comentário(s)
Guarda
22 de fevereiro às 10h11

GNR apreende mais de mil artigos de contrafação em Trancoso

0 comentário(s)
Cast. BrancoCoimbraGuardaLeiriaViseu
16 de às 12h40

Incêndios: Pagos 7,2 ME a agricultores do Centro com metade das candidaturas por analisar

0 comentário(s)

Região Centro

GuardaRegião Centro
04 de março às 13h58

Quatro sapadores florestais detidos em Seia por alegada violação, coação e perseguição a colega de 61 anos

0 comentário(s)
CoimbraRegião Centro
04 de março às 13h51

Centenas de escolas na região Centro precisam de intervenção – Governo

0 comentário(s)
Região Centro
03 de março às 17h39

Carro totalmente consumido pelas chamas no IP3 (com vídeo)

0 comentário(s)