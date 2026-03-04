A Polícia Judiciária (PJ) deteve na terça-feira quatro sapadores florestais do município de Seia fortemente indiciados pela prática dos crimes de violação, coação, coação sexual e perseguição, de que terá sido vítima um colega de 61 anos.

“Os crimes ocorreram em contexto laboral, em locais ermos onde desenvolviam a sua atividade, sendo vítima um homem de 61 anos, assistente operacional, com funções de vigilância florestal, integrado na mesma equipa”, adiantou a PJ em comunicado enviado à agência Lusa.

A detenção foi realizada por inspetores do Departamento de Investigação Criminal (DIC) da Guarda, no âmbito de um inquérito titulado pelo DIAP da Guarda.

