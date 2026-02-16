diario as beiras
Coimbra

Quatro meses de atraso na requalificação da Escola da Conchada

16 de fevereiro de 2026 às 09 h14
0 comentário(s)
DR

A obra de requalificação da Escola Básica do 1.º Ciclo da Conchada, Coimbra, está atrasada, o que vai obrigar a aumento de custos de projeto e de construção, bem como o prolongamento do prazo da obra.

Assim, a Câmara Municipal de Coimbra vai assinar um contrato complementar com a empresa Certicoimbra, com prorrogação de prazo por quatro meses e um valor financeiro adicional de cerca de 193 mil euros, incluindo IVA.

Este valor acresce ao orçamento inicial de cerca de 1,2 milhões de euros – com financiamento europeu do FEDER de cerca de um milhão de euros – referido na consignação de fevereiro de 2025, após visto do Tribunal de Contas. O prazo de execução seria de um ano e meio, até ao próximo agosto, mas a data de conclusão dos trabalhos agora apontada é 29 de novembro deste ano.

Alterações vão à reunião da câmara

As alterações ao contrato vão à reunião de Câmara de depois de amanhã, quarta-feira, que terá lugar após dois adiamentos na semana passada, devido ao mau tempo.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (16/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

António Rosado

