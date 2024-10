Quatro atletas de Coimbra entre os 19 vencedores das bolsas de educação atribuídas pela FADU e Jogos Santa Casa

Quatro atletas, de duas instituições do ensino superior de Coimbra, fazem parte do lote de beneficiários das 19 bolsas para o ano letivo 2023/2024, num total de 18 mil euros, atribuídas pelos Jogos Santa Casa e a Federação Académica do Desporto Universitário (FADU). Abrangem nove modalidades desportivas e 14 instituições de ensino superior.

Em comunicado, a Santa Casa adianta que, na sala de extrações dos jogos, realizou-se a cerimónia de entrega das Bolsas de Educação – Jogos Santa Casa 2023/2024, que têm como objetivo “promover o equilíbrio entre o percurso académico e desportivo dos estudantes-atletas portugueses, reforçando assim o compromisso com a excelência nas carreias duais e recompensando o esforço e dedicação destes jovens”.

Entre as modalidades desportivas abrangidas pelas bolsas atribuídas aos estudantes-atletas estão o futebol de praia, futsal, canoagem, karaté e taekwondo, que correspondem a universidades, institutos politécnicos e escolas superiores de Coimbra, Lisboa, Aveiro, Santarém, Minho, Leiria e Maia.