Num tempo marcado pela pressa, pela hiperconectividade e pela fragmentação das relações, as rotinas familiares parecem, para muitos, um luxo difícil de manter. No entanto, enquanto psicóloga, observo diariamente o impacto profundo — e muitas vezes silencioso — que a ausência dessas rotinas tem no bem-estar emocional de crianças, adolescentes e adultos.

As rotinas familiares não são meros hábitos organizacionais. São estruturas emocionais. Funcionam como pontos de previsibilidade num mundo frequentemente caótico, oferecendo segurança, pertença e continuidade. Para uma criança, saber que há um momento do dia em que a família se reúne — seja ao jantar, ao fim de semana ou num ritual simples antes de dormir — é saber que existe um espaço estável onde é vista, ouvida e valorizada.

As refeições em família, em particular, têm um valor que vai muito além da nutrição. São um dos poucos momentos do dia em que diferentes gerações se encontram sem um objetivo funcional imediato. Não se trata apenas de comer, mas de partilhar: experiências, frustrações, pequenas conquistas. É nesses momentos que se desenvolvem competências fundamentais como a escuta, a empatia e a regulação emocional. É também aí que muitas crianças encontram espaço para expressar o que, de outra forma, ficaria por dizer.

Contudo, o que se observa cada vez mais é a substituição destes momentos por ecrãs, agendas sobrecarregadas e uma lógica de produtividade que invade até a vida familiar. Jantares em silêncio, cada um absorvido no seu dispositivo, ou horários desencontrados que impedem o encontro. A consequência não é imediata, mas é cumulativa: relações mais frágeis, maior dificuldade na comunicação e um aumento do sentimento de solidão, mesmo dentro de casa.

Importa sublinhar que não se trata de idealizar a família nem de impor modelos rígidos. Nem todas as famílias têm as mesmas condições, horários ou dinâmicas. O essencial não é a forma perfeita, mas a consistência possível. Um jantar partilhado algumas vezes por semana, uma conversa sem distrações, um pequeno ritual repetido com intenção — são gestos simples que, ao longo do tempo, constroem vínculos afetivos sólidos.

Em contexto clínico, é frequente perceber que muitas dificuldades emocionais estão relacionadas com a ausência de espaços de partilha genuína. Crianças que não se sentem escutadas, adolescentes que se isolam, adultos que carregam um sentimento persistente de desconexão. Reintroduzir rotinas familiares não resolve tudo, mas cria um terreno fértil onde o diálogo e a compreensão podem crescer.

Num mundo que valoriza o imediato e o individual, talvez seja precisamente nas rotinas mais simples e nos encontros mais quotidianos que reside uma das formas mais eficazes de cuidar da saúde mental. Sentarmo-nos à mesa, olhar o outro, ouvir sem pressa — pode parecer pouco. Mas, do ponto de vista psicológico, é muitas vezes tudo.