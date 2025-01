Pulseira eletrónica para octagenário suspeito de violência doméstica na Murtosa

Um homem, de 80 anos, suspeito de violência doméstica sobre a companheira, de 51 anos, foi detido na Murtosa, no distrito de Aveiro, e ficou com pulseira eletrónica e proibição de se aproximar da vítima, informou hoje a GNR.

Em comunicado, a GNR esclareceu que o suspeito foi detido em flagrante na quarta-feira, após ter “proferido ameaças contra a vítima”.

Ainda segundo a Guarda, foi efetuada uma busca domiciliária que culminou na apreensão de duas caçadeiras e 27 cartuchos.

O detido foi constituído arguido e presente hoje, no Tribunal Judicial de Aveiro, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de proibição de detenção, uso e porte de qualquer arma, e proibição de se aproximar ou contactar com a vitima, através de controlo por pulseira eletrónica.