Uma sessão de capacitação e demonstração para a transformação digital do Polo de Inovação Digital da Região Centro (PTcentroDiH) tem lugar dia 04 de fevereiro, no Lufapo Hub, em Coimbra.

Este polo “tem como missão apoiar empresas, universidades e entidades públicas na adoção de tecnologias digitais avançadas, promovendo a competitividade, a inovação e a transição digital”, lê-se numa nota de imprensa.

A iniciativa “destina-se a empresas, startups, investigação académica e entidades públicas e privadas interessadas em explorar e testar tecnologias digitais de ponta”, adiantou.