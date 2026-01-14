diario as beiras
Coimbra

PTcentroDiH promove sessão de capacitação em Coimbra

14 de janeiro de 2026 às 12 h29
0 comentário(s)
DR

Uma sessão de capacitação e demonstração para a transformação digital do Polo de Inovação Digital da Região Centro (PTcentroDiH) tem lugar dia 04 de fevereiro, no Lufapo Hub, em Coimbra.

Este polo “tem como missão apoiar empresas, universidades e entidades públicas na adoção de tecnologias digitais avançadas, promovendo a competitividade, a inovação e a transição digital”, lê-se numa nota de imprensa.

A iniciativa “destina-se a empresas, startups, investigação académica e entidades públicas e privadas interessadas em explorar e testar tecnologias digitais de ponta”, adiantou.

Autoria de:

Agência Lusa

