Coimbra
PSP identifica mulher de 21 anos por suspeita de agredir outra com uma navalha em Coimbra
DR
Uma mulher de 21 anos foi hoje identificada pela Polícia de Segurança Pública (PSP) de Coimbra por suspeita de ter agredido outra mulher de 22 anos com recurso a uma navalha, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS, a PSP de Coimbra.
Segundo a mesma fonte, a ocorrência aconteceu na Rua de Tomar, em Coimbra, pelas 06H40.
A vítima sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada para os Hospitais da Universidade de Coimbra para receber tratamento hospitalar.
A PSP afirma que “a suspeita foi intercetada e identificada por esta polícia”.