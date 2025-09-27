diario as beiras
Coimbra

PSP identifica mulher de 21 anos por suspeita de agredir outra com uma navalha em Coimbra

27 de setembro às 17 h38
0 comentário(s)
DR

Uma mulher de 21 anos foi hoje identificada pela Polícia de Segurança Pública (PSP) de Coimbra por suspeita de ter agredido outra mulher de 22 anos com recurso a uma navalha, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS, a PSP de Coimbra.

Segundo a mesma fonte, a ocorrência aconteceu na Rua de Tomar, em Coimbra, pelas 06H40.

A vítima sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada para os Hospitais da Universidade de Coimbra para receber tratamento hospitalar.

A PSP afirma que “a suspeita foi intercetada e identificada por esta polícia”.

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

