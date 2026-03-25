diario as beiras
Coimbra

PSP detém três suspeitos de infrações rodoviárias

25 de março de 2026 às 09 h05
0 comentário(s)
Uma das detenções foi realizada durante uma ação de fiscalização rodoviária. Fotografia: Arquivo

A PSP de Coimbra deteve três homens, suspeitos da prática de crimes em ambiente rodoviário, nomeadamente, “condução em estado de embriaguez e sem habilitação legal”, foi ontem anunciado pela força de segurança.

Segundo nota de imprensa enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, as detenções foram efetuadas anteontem e durante a madrugada de ontem, na cidade de Coimbra.

De acordo com a informação policial, por condução sob influência de álcool, foi detido um homem de 33 anos.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

José Armando Torres

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

25 de março

Cantanhede vai ser capital mundial da ginástica aeróbica
25 de março

Banco de Portugal prevê aceleração da inflação para 2,8% em 2026
25 de março

Banco de Portugal revê em baixa crescimento da economia em 2026 para 1,8%
25 de março

Universidade de Coimbra cria tecnologia de IA para identificar emoções na música

Coimbra

Universidade de Coimbra cria tecnologia de IA para identificar emoções na música

PSP detém três suspeitos de infrações rodoviárias

Bombeiros Sapadores de Coimbra resgatam mulher de ribanceira