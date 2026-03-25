A PSP de Coimbra deteve três homens, suspeitos da prática de crimes em ambiente rodoviário, nomeadamente, “condução em estado de embriaguez e sem habilitação legal”, foi ontem anunciado pela força de segurança.

Segundo nota de imprensa enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, as detenções foram efetuadas anteontem e durante a madrugada de ontem, na cidade de Coimbra.

De acordo com a informação policial, por condução sob influência de álcool, foi detido um homem de 33 anos.

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