Coimbra
PSP detém três suspeitos de infrações rodoviárias
Uma das detenções foi realizada durante uma ação de fiscalização rodoviária. Fotografia: Arquivo
A PSP de Coimbra deteve três homens, suspeitos da prática de crimes em ambiente rodoviário, nomeadamente, “condução em estado de embriaguez e sem habilitação legal”, foi ontem anunciado pela força de segurança.
Segundo nota de imprensa enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, as detenções foram efetuadas anteontem e durante a madrugada de ontem, na cidade de Coimbra.
De acordo com a informação policial, por condução sob influência de álcool, foi detido um homem de 33 anos.
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