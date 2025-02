PSP de Leiria deteve homem de 36 anos para cumprir pena por violência doméstica

Um homem de 36 anos foi hoje detido pela PSP de Leiria para cumprir uma pena de três anos e seis meses de prisão por violência doméstica, após decisão judicial que revogou uma suspensão de pena, antes aplicada.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Distrital de Leiria da PSP explicou que o tribunal tinha dado ao detido “todas as possibilidades de cumprimento de um plano de reinserção”, na sequência de um crime de violência doméstica, cometido sobre a sua ex-companheira, de 40 anos, em 2022.

Na altura dos factos, e ainda de acordo com a nota da PSP, a vítima relatou que “ocorreram diversos episódios de violência, com puxões de cabelo, apertos de pescoço e murros e pontapés em várias partes do corpo”.

No entanto, o homem não cumpriu o plano estabelecido pelo tribunal, faltando às convocatórias da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, “sem apresentar qualquer justificação pelas faltas”.

“Por decisão transitada em julgado, em 16 de janeiro, foi-lhe revogado o período de suspensão de execução da pena e determinado o cumprimento de três anos e seis meses de prisão”, afirmou a PSP.

O detido, que ficou ainda sujeito à pena acessória de proibição de contacto com a vítima, foi encaminhado para o Estabelecimento Prisional de Leiria por elementos da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial daquela cidade.

No comunicado, a PSP de Leiria diz ter desenvolvido “todos os esforços para reforçar a tranquilidade pública da comunidade residente na região”, em articulação com as autoridades judiciárias, dando “resposta firme a um dos maiores flagelos da sociedade atual, a violência doméstica”.