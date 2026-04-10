Coimbra

PSD demite-se da União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades

10 de abril de 2026 às 15 h05
0 comentário(s)

O PSD de Coimbra anunciou a sua demissão da Assembleia de Freguesia de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades.

Em comunicado, os social-democratas referem que a “teimosia da Presidente paralisa a freguesia e torna inevitável a nossa demissão” e denunciam “o bloqueio que se vive na União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades”.

“Durante semanas, as forças da oposição eleitas (como a coligação que o PSD integra) fizeram todos os esforços para encontrar uma solução. Houve abertura, propostas concretas e até disponibilidade para ceder lugares no executivo. Sempre com um único objetivo: garantir a estabilidade, respeitando a vontade dos eleitores da União de Freguesias e, com isso, respeitar a democracia”, sublinham.

“A resposta da atual Presidente Socialista foi sempre a mesma, recusa, inflexibilidade e total bloqueio ao entendimento, num tom de autoritarismo”, acrescenta o documento.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Texto de:José Armando Torres

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

10 de abril

UPA renuncia aos mandatos na Assembleia de Freguesia União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades
10 de abril

Município de Anadia contra extração de inertes na zona de “Barro do Moleiro”
10 de abril

PSD demite-se da União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades
10 de abril

Nasce nova editora para ser ponto de encontro da música improvisada

Coimbra

UPA renuncia aos mandatos na Assembleia de Freguesia União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades

PSD demite-se da União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades

Nasce nova editora para ser ponto de encontro da música improvisada