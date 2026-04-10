PSD demite-se da União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades

O PSD de Coimbra anunciou a sua demissão da Assembleia de Freguesia de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades.

Em comunicado, os social-democratas referem que a “teimosia da Presidente paralisa a freguesia e torna inevitável a nossa demissão” e denunciam “o bloqueio que se vive na União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades”.

“Durante semanas, as forças da oposição eleitas (como a coligação que o PSD integra) fizeram todos os esforços para encontrar uma solução. Houve abertura, propostas concretas e até disponibilidade para ceder lugares no executivo. Sempre com um único objetivo: garantir a estabilidade, respeitando a vontade dos eleitores da União de Freguesias e, com isso, respeitar a democracia”, sublinham.

“A resposta da atual Presidente Socialista foi sempre a mesma, recusa, inflexibilidade e total bloqueio ao entendimento, num tom de autoritarismo”, acrescenta o documento.

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