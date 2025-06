PROVE “sabores que contam histórias” no Convento São Francisco

A 1.ª edição do PROVE Vinho & Queijo dá a conhecer, até amanhã, “sabores que contam histórias”. O evento, inaugurado ao final da tarde de ontem nos claustros do Convento de São Francisco, em Coimbra, dá a possibilidade de degustar o que de melhor se produz nas quatro regiões representadas: desde vinhos, com origem nas regiões Bairrada, Beira Interior e Dão, até aos queijos, todos com chancela das três DOP do Centro de Portugal: Beira Baixa, Rabaçal e Serra da Estrela.

Na sessão inaugural, todos os representantes institucionais (da Turismo Centro de Portugal, das CIM ou das autarquias) reforçaram o caráter unificador e a capacidade de trabalhar em rede pela valorização do património enogastronómico do PROVE Vinho & Queijo.

A iniciativa resulta do trabalho conjunto de seis comunidades intermunicipais – da Região de Coimbra; de Viseu Dão Lafões; Região Beiras e Serra da Estrela; da Beira Baixa; da Região de Leiria e da Região de Aveiro – e dois Programas de Valorização Económica dos Recursos Endógenos (PROVERE) – dos Queijos do Centro de Portugal (sob a liderança do Inovcluster) e da Fileira dos Vinhos das Regiões Vitivinícolas do Centro / Consórcio Convicentro (sob a liderança da Comissão Vitivinícola da Bairrada).