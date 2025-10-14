diario as beiras
Prova Oh Meu Deus vai integrar circuito do Ultra-Trail du Mont-Blanc em 2026

14 de outubro às 12 h46
Horizontes Turismo Desportivo

A prova Oh Meu Deus, com partida e chegada em Seia, no distrito da Guarda, vai ser a primeira corrida portuguesa a integrar o circuito do Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), informou hoje a organização.

A 15.ª edição da corrida, organizada desde 2011 pela Horizontes Turismo Desportivo, cujo percurso segue por trilhos de vários concelhos do centro de Portugal, passando pelas Serras da Estrela, do Açor e da Lousã, vai associar-se à organização do UTMB, sendo uma das provas que dá acesso à final, o UTMB, em Chamonix, na ‘meca’ da modalidade.

“Esta integração na UTMB World Series é o resultado de um trabalho coletivo e apaixonado da nossa equipa, que ao longo dos anos consolidou o ‘Oh Meu Deus’ como um evento de referência nacional. Esta nova etapa representa não só o reconhecimento internacional, mas também o reforço de uma trajetória de crescimento que sempre teve como prioridade o impacto positivo nas comunidades e no território”, afirmou o diretor da prova, Paulo Garcia.

Autoria de:

Agência Lusa

