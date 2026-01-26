diario as beiras
Nacional

Proteção Civil registou mais de 370 ocorrências em Portugal continental até às 15:00 devido ao mau tempo

26 de janeiro de 2026 às 17 h11
0 comentário(s)
DR

Cerca de 370 ocorrências relacionadas com o mau tempo foram registadas hoje em Portugal continental, até às 15:00, devido à passagem da depressão Joseph, afetando sobretudo Lisboa e Vale do Tejo e a região Centro, revelou a Proteção Civil.

“Não há registo de vítimas até ao momento, nem desalojamentos neste episódio de mau tempo”, afirmou o oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) Pedro Araújo, em declarações à agência Lusa.

Entre as 00:00 e as 15:00 do dia de hoje, a ANEPC registou um total de 372 ocorrências em Portugal continental, que foram respondidas “com o empenhamento de 1.256 operacionais e 535 veículos”.

Por tipologia, as situações verificadas em resultado das condições meteorológicas adversas incidiram em movimentos de massas (também designado de deslizamento de terras), inundações e limpezas de vias, indicou Pedro Araújo.

As zonas mais afetadas foram Lisboa e Vale do Tejo e a região Centro, em particular nos distritos do litoral, acrescentou o oficial de operações da ANEPC.

Segundo a Proteção Civil, estas ocorrências provocaram danos estruturais, quer nas vias, quer nas infraestruturas.

“Há algumas vias que se encontram interditadas ao trânsito, estamos a falar sobretudo de estradas municipais e estradas nacionais”, referiu Pedro Araújo, indicando que esses constrangimentos afetam, particularmente, a região de Lisboa e Vale do Tejo, o litoral alentejano, a Lezíria e o Médio Tejo.

A interdição tem a ver com o facto de as estradas terem ficado submersas, “atendendo a que os níveis de água em algumas ribeiras e rios atingiram estas vias”, expôs.

No âmbito do mau tempo, que afeta Portugal continental, bem com os Açores e a Madeira, o oficial de operações da ANEPC reforçou que se prevê “o agravamento das condições meteorológicas para as próximas horas, sobretudo pela intensificação do vento, da precipitação e da agitação marítima”.

Por isso, a Proteção Civil apela à população em geral que se mantenha atenta e evite comportamentos de risco, nomeadamente não frequentando zonas que estejam submersas, nem locais de arvoredo onde a queda de árvores possa ocorrer com facilidade face à intensidade do vento, nem zonas costeiras, em particular zonas de rebentação de ondas.

Depois da depressão Ingrid, nos últimos dias, Portugal continental começou hoje a sentir os efeitos da depressão Joseph, com chuva, neve, vento e agitação marítima no Minho e Douro Litoral, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os efeitos da depressão Joseph irão estender-se, de forma gradual, às restantes regiões de Portugal continental na noite de segunda para terça-feira, “e com a passagem de sucessivas ondulações frontais pelo menos até ao fim de semana”, segundo o IPMA.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

26 de janeiro

Autarca aplaude anúncio de eixos de mobilidade “altamente impactantes” para Coimbra
26 de janeiro

Proteção Civil da Região de Coimbra alerta para risco de cheias
26 de janeiro

Governo aprova programa estratégico para desenvolvimento do Centro do país
26 de janeiro

Presidenciais: Seguro pede “legitimidade política reforçada” e diz que não se deixa capturar

Nacional

Nacional
26 de janeiro às 17h13

Presidenciais: Seguro pede “legitimidade política reforçada” e diz que não se deixa capturar

0 comentário(s)
Nacional
26 de janeiro às 17h11

Proteção Civil registou mais de 370 ocorrências em Portugal continental até às 15:00 devido ao mau tempo

0 comentário(s)
Nacional
26 de janeiro às 17h07

Presidenciais: Pureza espera que compromissos de Seguro sobre pacote laboral sejam “para valer”

0 comentário(s)