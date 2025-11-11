A Proteção Civil pediu hoje à população que adote medidas preventivas, face às previsões de chuva, vento e agitação marítima para os próximos dias.

Num aviso à população, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) advertiu que podem ocorrer inundações e deslizamentos de terras, com o agravamento do estado do tempo em Portugal continental, devido à passagem da depressão Cláudia.

Portugal continental e o arquipélago da Madeira vão estar sob avisos meteorológicos já a partir de hoje e pelo menos até ao fim do dia de quinta-feira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê chuva forte, acompanhada de trovoada em todo o território, vento com rajadas até 90 quilómetros por hora, que nas terras altas podem chegar aos 110 quilómetros.

Agitação marítima, com ondas de quatro a quatro metros e meio estão também entre as previsões do IPMA, sublinhadas pela Proteção Civil.

A ANEPC chama a atenção para a possibilidade de inundações em zonas urbanas, cheias potenciadas pelo transbordo de rios e ribeiras e deslizamento de terras, assim como contaminação de fontes de água potável por inertes resultantes de incêndios rurais.

As recomendações passam pela desobstrução dos sistemas de escoamento, condução defensiva face ao piso escorregadio e a retirada de animais e equipamentos de zonas facilmente inundáveis.

Estão também desaconselhadas atividades no mar e passeios à beira mar.