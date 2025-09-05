diario as beiras
Nacional

Proteção Civil alerta para medidas preventivas nas áreas ardidas devido à chuva

05 de setembro às 18 h46
DR

A Proteção Civil emitiu hoje um alerta à população para tomarem medidas preventivas, especialmente nas áreas rurais ardidas mais expostas e vulneráveis, devido à previsão de chuva, por vezes fortes, a partir do final da tarde de sábado.

No aviso à população, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) lembra as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) de precipitação por vezes forte, em especial no litoral Norte e Centro, chuva que pode ser mais intensa nas terras altas das regiões Norte e Centro.

As primeiras chuvas são propícias a inundações em zonas urbanas, a cheias ou deslizamentos e derrocadas motivados pela infiltração da água, fenómeno que pode ser potenciado pela remoção do coberto vegetal na sequência de incêndios rurais, ou por artificialização do solo, salienta a ANEPC.

A contaminação de fontes de água potável por inertes resultantes de incêndios rurais é também uma preocupação da autoridade, assim como o arrastamento para as estradas de objetos soltos ou o desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas, por efeito de episódios de vento forte, que podem causar acidentes com veículos em circulação ou transeuntes na via pública.

O eventual impacto destes efeitos pode ser minimizado, sobretudo através de comportamentos adequados, recomendando-se medidas preventivas como desobstruir os sistemas de escoamento das águas e retirar inertes.

Uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e com especial cuidado acerca de lençóis de água nas vias, também deve ser adotada, destaca, avisando para que não se atravessem zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas, e se esteja atento às informações da meteorologia e indicações das autoridades.

Segundo o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR), o ano de 2025, até 31 de agosto, é o terceiro pior de sempre em termos de área ardida, com 17% dos grandes incêndios a começarem à noite.

Autoria de:

Agência Lusa

