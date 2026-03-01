diario as beiras
Figueira da Foz

Prolongada concessão do estacionamento

28 de fevereiro de 2026 às 17 h20
0 comentário(s)
DB-Jot'Alves

Foi ontem aprovada, em sessão de câmara extraordinária, com os votos a favor do executivo camarário da FAP e a abstenção do PS e do Chega, a prorrogação do prazo da concessão de estacionamento na cidade da Figueira da Foz à Dornier, até à entrada em vigor do próximo contrato.
A concessão terminava hoje. Entretanto, a empresa solicitou o reequilíbrio financeiro provocado pela supressão de lugares de estacionamento ao longo da exploração, que teve início em 2009. O executivo camarário deferiu o pedido.
Os serviços financeiros do Município da Figueira da Foz e a concessionária contabilizaram mais de 600 mil euros de perda de receitas provocada pela redução de lugares de estacionamento.

| Leia a notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Jot'Alves

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

28 de fevereiro

Semana Cultural da Universidade de Coimbra celebra a “Beleza” com 80 eventos
28 de fevereiro

Prolongada concessão do estacionamento
28 de fevereiro

Câmara quer acelerar reabilitação de casas na Fonte do Castanheiro
28 de fevereiro

Opinião: O impacto das alterações climáticas

Figueira da Foz

Figueira da Foz
28 de fevereiro às 17h20

Prolongada concessão do estacionamento

0 comentário(s)
Figueira da Foz
27 de fevereiro às 10h22

Rotura de motas ameaça safra do sal

0 comentário(s)
Figueira da Foz
26 de fevereiro às 10h04

Dormidas turísticas aumentam 5,4% na Figueira da Foz

0 comentário(s)