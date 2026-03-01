Foi ontem aprovada, em sessão de câmara extraordinária, com os votos a favor do executivo camarário da FAP e a abstenção do PS e do Chega, a prorrogação do prazo da concessão de estacionamento na cidade da Figueira da Foz à Dornier, até à entrada em vigor do próximo contrato.

A concessão terminava hoje. Entretanto, a empresa solicitou o reequilíbrio financeiro provocado pela supressão de lugares de estacionamento ao longo da exploração, que teve início em 2009. O executivo camarário deferiu o pedido.

Os serviços financeiros do Município da Figueira da Foz e a concessionária contabilizaram mais de 600 mil euros de perda de receitas provocada pela redução de lugares de estacionamento.

| Leia a notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS