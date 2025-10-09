diario as beiras
Coimbra

Projetos sobre Camões e cancro vencem Prémio Norberto Pires

09 de outubro às 10 h56
Os projetos “Camões | Outros 500”, que envolve a produção de vídeos de curta duração que combinam a lírica camoniana com imagens do século XXI, e “G-quAI”, de utilização de tecnologias de Inteligência Artificial (IA) e de computação quântica na deteção de cancro gastrointestinal, são os vencedores, ex aequo, da 4.ª edição do Prémio de Inovação J. Norberto Pires, distinção atribuída pela Universidade de Coimbra (UC).

O galardão foi entregue ontem, aos representantes dos dois projetos premiados, durante o evento “Inovação@UC 2025”, realizado no Convento São Francisco (Coimbra).

| Leia a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Emanuel Pereira

