Os projetos “Camões | Outros 500”, que envolve a produção de vídeos de curta duração que combinam a lírica camoniana com imagens do século XXI, e “G-quAI”, de utilização de tecnologias de Inteligência Artificial (IA) e de computação quântica na deteção de cancro gastrointestinal, são os vencedores, ex aequo, da 4.ª edição do Prémio de Inovação J. Norberto Pires, distinção atribuída pela Universidade de Coimbra (UC).

O galardão foi entregue ontem, aos representantes dos dois projetos premiados, durante o evento “Inovação@UC 2025”, realizado no Convento São Francisco (Coimbra).

| Leia a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS