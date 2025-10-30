Um projeto liderado pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), em conjunto com a Universidade Lúrio (UniLúrio), de Moçambique, quer melhorar a qualidade do ar em habitações moçambicanas.

A iniciativa “AfroEnergy” quer mudar a forma como se produz e consome energia no norte daquele país africano, promovendo a sustentabilidade, a eficiência energética e a investigação científica local, revelou hoje a FCTUC, num comunicado enviado à agência Lusa.

