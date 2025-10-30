diario as beiras
Coimbra

Projeto liderado pela Universidade de Coimbra melhora qualidade do ar em casas de Moçambique

29 de outubro às 16 h57
DR

Um projeto liderado pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), em conjunto com a Universidade Lúrio (UniLúrio), de Moçambique, quer melhorar a qualidade do ar em habitações moçambicanas.

A iniciativa “AfroEnergy” quer mudar a forma como se produz e consome energia no norte daquele país africano, promovendo a sustentabilidade, a eficiência energética e a investigação científica local, revelou hoje a FCTUC, num comunicado enviado à agência Lusa.

