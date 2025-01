Projeto do novo Palácio da Justiça já está nas mãos da câmara

A construção do novo Palácio da Justiça de Coimbra deu ontem mais um passo significativo. Ainda não há data para a sua construção, nem tão pouco prazo para o início da empreitada, mas a ministra da Justiça, Rita Júdice, deu ontem aval para ser a Câmara Municipal de Coimbra a realizar o projeto arquitetónico para o futuro edificio judicial de Coimbra.

Em maio passado, Rita Júdice tinha afirmado a necessidade de Coimbra precisar de um novo Palácio da Justiça e, passados oito meses, a ministra regressou a Coimbra para ver o executivo municipal assinar o contrato interadministrativo, revelando em que contornos será feito este projeto.

“O Ministério da Justiça, através do IGFEJ, vai suportar os custos da elaboração e revisão do projeto (cerca de um milhão de euros), mas delega na Câmara Municipal as competências para concretizar essa tarefa”, esclareceu a ministra durante a sessão, garantindo que não será necessário esperar pelo fim do seu mandato, nem esperar pelos 100 anos do Palácio da Justiça de Coimbra “para ver o arranque dos trabalhos”.

