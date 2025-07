Projeto de valorização da tecelagem de Almalaguês premiado pela Europa

O projeto “Almalaguês — Tecer o futuro com a tapeçaria do tempo” foi ontem distinguido na categoria Envolvimento dos Cidadãos e Sensibilização dos prémios Europa Nostra.

Este projeto visa revitalizar a tecelagem tradicional da freguesia de Almalaguês, mobilizando a comunidade local e a participação activa dos mais jovens.

Com uma forte componente de workshops, investigação e programação cultural, a iniciativa promove a transmissão do saber-fazer.

Para além da preservação do património imaterial, a iniciativa reforça a coesão social, valoriza a diversidade cultural e incentiva a inclusão.

Com este projeto, a tradição de Almalaguês é assim mantida viva, enquanto se adapta aos desafios contemporâneos, gerando impactos positivos a nível cultural, social e económico.

O presidente da Junta de Freguesia de Almalaguês, António Coelho, mostrou-se satisfeito por esta valorização.

“É um motivo de orgulho. As tecedeiras de Almalaguês e Associação Herança do Passado têm levado a cabo a valorização da tecelagem”, esclareceu o autarca, revelando que a candidatura foi feita “pela Câmara Municipal de Coimbra e pela Associação Herança do Passado, tendo tido ainda o contributo de várias pessoas que têm trabalho feito nesta área”.

