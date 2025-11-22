O ministro da Educação afirmou ontem que o processo de requalificação da Escola Secundária José Falcão está em curso, mas sublinhou a necessidade de ajustar o montante de financiamento disponível ao desenho técnico final da obra, defendendo a execução de um projeto “equilibrado” e “executável”.

Recorde-se que o projeto de reabilitação – desenvolvido a partir de um contrato interadministrativo entre o município e a Universidade de Coimbra, e coordenado pelo arquiteto João Mendes Ribeiro (DARQ) – foi apresentado em setembro ainda no anterior executivo camarário, que previu que a requalificação pudesse “ultrapassar os 35 milhões” de euros.

Ontem, em declarações aos jornalistas no final da inauguração do Centro Tecnológico Especializado Industrial, o governante disse que a verba para a intervenção na José Falcão “já está definida” e que o aviso no âmbito do empréstimo do Banco Europeu de Investimento (BEI), que inclui a escola, “já foi lançado”. Atualmente, está a ser desenvolvido o projeto técnico, que está a ser acompanhado “com muita atenção” pela presidente da câmara municipal. No entanto, Fernando Alexandre salientou os desafios inerentes a um edifício com a dimensão e a importância da Escola José Falcão.

