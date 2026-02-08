As projeções das televisões para a abstenção na segunda volta das eleições presidenciais de hoje indicam que deverá situar-se entre os 37,5 % e os 48%.

A RTP avançou às 19:00 uma previsão de abstenção entre 42% e 48%, enquanto as projeções da SIC e da TVI apontam uma previsão entre 37,5% e 42,5%.

A sondagem da RTP foi feita pela Universidade Católica e a da SIC e da TVI pela ICS/ISCTE/GFK/Pitagórica.

A primeira volta das eleições presidenciais realizou-se em 18 de janeiro e foi a mais concorrida, com 11 candidatos, tendo votado 52,26% dos perto de 11 milhões de eleitores inscritos.

Dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna divulgados às 16:00 davam conta de que a afluência às urnas para a eleição do próximo Presidente da República situava-se, nos 45,50%, em linha com o que se registou na primeira volta.

A taxa de abstenção nas eleições presidenciais de 2021 situou-se nos 60,76%, a maior de sempre, tendo contribuído para este aumento a covid-19 e o recenseamento automático dos portugueses no estrangeiro.

Em 2016, na primeira eleição de Marcelo Rebelo de Sousa, a taxa de abstenção foi de 51,34%.

As assembleias de voto abriram às 08:00 de hoje em Portugal Continental e na Madeira para a segunda volta das eleições presidenciais e encerraram às 19:00.

Nos Açores, as mesas de voto abrem e encerram uma hora depois em relação à hora de Lisboa, devido à diferença horária.

Há, no entanto, municípios onde o ato eleitoral foi adiado devido à devastação provocada pelo mau tempo das últimas semanas, que provocou 14 mortos, centenas de feridos e desalojados, e deixou um rastro de destruição.

Mais de 11 milhões de eleitores foram hoje chamados a escolher o novo Presidente da República, num sufrágio que opõe António José Seguro a André Ventura, os dois mais votados em 18 de janeiro.

No primeiro sufrágio, Seguro obteve 31,1% dos votos e Ventura, 23,52%, segundo o edital do apuramento geral dos resultados.