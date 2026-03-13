O programa educativo da Anozero’ 26 – Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra propõe a utilização do barro para desafiar as emoções de centenas de estudantes de três escolas secundárias da cidade, levando-os a refletir sobre os tempos atuais.

Uma das iniciativas hoje divulgada intitula-se “Anozero Vai às Escolas” e parte de uma instalação do artista visual e educador Pedro França, desenvolvido em colaboração com 24 alunos da escola secundária José Falcão.

A instalação, segundo contou à Lusa o coordenador do programa educativo, José Cabrera, “reflete sobre as noções de migração e deslocamento na contemporaneidade”, através de ações “que traduzem emoções e experiências associadas à mobilidade humana e à deslocação”.

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