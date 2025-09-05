diario as beiras
Professores escrevem ao ministro da Educação a pedir correção de injustiças na carreira

05 de setembro às 16 h46
Um grupo de professores entregou hoje no Ministério da Educação uma carta aberta a pedir a correção de injustiças na carreira, sublinhando a situação de milhares de professores que aguardam há vários anos o reposicionamento.

“Não pode haver professores de primeira e de segunda dentro da mesma carreira”, refere a carta, entregue no Ministério da Educação, Ciência e Inovação, em Lisboa, durante uma concentração organizada pelo movimento Professores pela Equidade e Valorização (PEV).

Em causa estão milhares de professores que já integravam os quadros no final de 2010 e que, por isso, não foram abrangidos pela portaria publicada em 2018 que definiu os termos do reposicionamento no escalão da carreira docente, aplicável apenas àqueles que ingressaram a partir de 01 de janeiro de 2011.

“Passaram-se sete anos desde a publicação dessa portaria e o atropelo mantém-se: perda efetiva de vencimento por permanência em, pelo menos, um escalão abaixo, para além do reflexo direto, grave e irreversível no valor da reforma”, lê-se na carta.

De acordo com os docentes, as sucessivas alterações legislativas geraram “uma manta de retalhos que continua a agravar ainda mais a desigualdade existente” e defendem, por isso, o reposicionamento de todos os professores, independentemente da data de ingresso nos quadros.

“Recusar fazê-lo não é apenas um erro grave. É um atentado à justiça, que mina a confiança dos docentes no Estado, destrói a autoridade moral das suas decisões e fragiliza a legitimidade das instituições”, referem.

Na carta, o movimento recorda ainda que em março a Assembleia da República aprovou vários projetos de resolução que recomendavam o reposicionamento na carreira docente, revelando “consenso político sobre esta arbitrariedade”.

“No entanto, permanece o silêncio do Governo”, lamentam.

Há um ano, o movimento já tinha estado em frente ao Ministério da Educação para exigir respostas e lançou, entretanto, uma iniciativa legislativa de cidadãos, que diz reunir mais de 10.000 assinaturas.

