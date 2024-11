Professor da Universidade de Coimbra publica livro sobre os rios da América do Sul

O professor da Universidade de Coimbra Manuel Graça é um dos autores do livro “Rivers of South America”, obra que mostra uma perspetiva do ambiente, biodiversidade de água doce, ameaças, conservação e património cultural” dos rios sul-americanos.

Segundo a Universidade de Coimbra, o livro “examina o ambiente físico, químico e biológico dos rios sul-americanos e as pessoas que vivem nas suas bacias, explorando as principais bacias hidrográficas, com informações sobre a história, fisiografia, clima, hidrologia, biodiversidade, processos ecológicos, problemas ambientais, gestão e conservação de cada rio”.

“A obra de Manuel Graça, Marcos Callisto (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil), Franco Teixeira de Mello (Universidad de la Republica, Uruguai) e Douglas Rodríguez-Olarte (Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, Venezuela) identifica pontos críticos de conservação para ambientes fluviais e é enriquecido com um grande número de mapas, fotografias, gráficos e tabelas”, adiantou.