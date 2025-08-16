Procissão do Círio mantém a tradição

O largo da Igreja Matriz de Ribeira de Frades voltou ontem a encher-se de gente, reunida para receber o cortejo em honra a Nossa Senhora da Nazaré.

Tradição religiosa e cultural com séculos de história, a Procissão do Círio é celebrada todos os anos a 15 de agosto e é o “ponto alto” das festas da freguesia, que, durante vários dias, foram preenchidas com música, convívio e momentos de devoção.

Ao final da manhã, muitos aguardaram a chegada do cortejo, anunciado ao som da música e acompanhado por populares que – a pé, de carro, moto, trator ou até a cavalo – ladearam o círio até à sua entrada na igreja.

A imagem e a bandeira de Nossa Senhora da Nazaré foram transportadas desde a Igreja de Santa Cruz, na Baixa de Coimbra, até ao seu destino final, passando por pontos das várias freguesias, sempre acompanhadas por muita gente.

