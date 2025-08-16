diario as beiras
Coimbra

Procissão do Círio mantém a tradição

16 de agosto às 11 h07
DB - Ana Catarina Ferreira

O largo da Igreja Matriz de Ribeira de Frades voltou ontem a encher-se de gente, reunida para receber o cortejo em honra a Nossa Senhora da Nazaré.

Tradição religiosa e cultural com séculos de história, a Procissão do Círio é celebrada todos os anos a 15 de agosto e é o “ponto alto” das festas da freguesia, que, durante vários dias, foram preenchidas com música, convívio e momentos de devoção.

Ao final da manhã, muitos aguardaram a chegada do cortejo, anunciado ao som da música e acompanhado por populares que – a pé, de carro, moto, trator ou até a cavalo – ladearam o círio até à sua entrada na igreja.

A imagem e a bandeira de Nossa Senhora da Nazaré foram transportadas desde a Igreja de Santa Cruz, na Baixa de Coimbra, até ao seu destino final, passando por pontos das várias freguesias, sempre acompanhadas por muita gente.

Ler notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

 

Autoria de:

José Armando Torres

