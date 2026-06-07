Mundial2026: Hugo Almeida responsabiliza Portugal pelo favoritismo

O antigo avançado Hugo Almeida responsabilizou hoje a seleção portuguesa de futebol, considerando-a uma das candidatas a vencer o Mundial2026, dependendo das condições físicas e mentais com que os jogadores cheguem ao torneio.

“As expectativas são elevadas. Os jogadores portugueses estão nos melhores clubes do mundo, são constantemente nomeados para os prémios de melhores do mundo e isso acarreta sempre grande responsabilidade. Considero que Portugal é uma das seleções candidatas, mas temos de saber que existem outras muito boas. Depende das condições em que os jogadores chegam à competição”, disse o antigo avançado, em declarações à agência Lusa.

Hugo Almeida elege ainda França, Espanha, Alemanha, Brasil e Argentina, detentora do título, para o lote das seleções que são “sempre candidatas” a vencer, explicando que é importante ter frescura física e mental.

“O estado de espírito dos jogadores e a frescura nas pernas, após uma longa época, são importantes. A parte mental também, porque fazer o que sabem não é nenhuma novidade. O mais importante é a frescura física e mental”, apontou.

Portugal vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início marcado para as 12:00 (18:00 horas de Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

Hugo Almeida foi internacional por Portugal em 57 ocasiões, com 19 golos apontados, e esteve presente em duas fases finais de Mundiais, em 2010 e 2014.

O antigo dianteiro, de 42 anos, alinhou em clubes como o FC Porto, União de Leiria, Werder Bremen, Besiktas, Hannover, Cesena, Kuban Krasnodar, Anzhi, AEK ou Académica, entre outros.

Na avaliação ao grupo da seleção portuguesa, a equipa das ‘quinas’ tem de apontar ao primeiro lugar do grupo, segundo Hugo Almeida, que espera dificuldades.

“Uma seleção candidata é lógico que quer passar em primeiro, mas não joga sozinha e por vezes surgem dificuldades. São equipas difíceis, da Ásia, da América do Sul e de África, não estamos habituados a jogar com eles e podem trazer dificuldades”, avisou.

Hugo Almeida, que partilhou o balneário da seleção com Cristiano Ronaldo, espera que o avançado, de 41 anos, se apresente bem no torneio e que faça valer a sua experiência.

“A idade não é um problema, hoje em dia vemos muitos jogadores com 39, 40, 41 anos a chegarem em grande forma. O Ronaldo prepara-se cada vez melhor e é a competição que lhe falta no currículo e da qual anda atrás há muito tempo. Acredito que vai chegar em boa forma. Agora, não podemos esperar um Ronaldo soltinho como aos 20 ou 30 anos, mas é muito experiente, o melhor de todos os tempos, e faz a diferença, sem dúvida”, referiu.

Em relação às opções do selecionador para a frente de ataque, que, além de Ronaldo, conta ainda com Gonçalo Ramos, Hugo Almeida, que revelou que o representar a seleção como o ponto alto da carreira de um futebolista, defendeu que Roberto Martínez escolheu “quem mais garantias lhe deu”.

“Poderia ter um avançado mais fixo, mas Portugal nunca joga com avançados fixos. Gonçalo Ramos tem estado bem e o Ronaldo faz a diferença de um momento para outro. O selecionador sabe muito bem o que vai fazer e está a preparar há muito tempo a competição. Escolheu quem lhe deu mais garantias, isso é o mais importante”, concluiu.

O Mundial2026 começa na quinta-feira e vai ser disputado até 19 de julho, com jogos nos Estados Unidos, no Canadá e no México.