Processo de ampliação da classificação de ruínas romanas em Oliveira do Hospital sem reclamações

O novo procedimento de ampliação da classificação das Ruínas Romanas de Bobadela, em Oliveira do Hospital, que delimita uma zona de proteção muito superior à atual, não registou reclamações na fase de discussão pública, revelou hoje a Câmara.

“Este alargamento da classificação das Ruínas Romanas da Bobadela é encarado como um processo necessário e de grande importância para a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, tendo também em consideração o atual conhecimento sobre aquele sítio arqueológico, onde naturalmente há ainda muito para descobrir e dar a conhecer ao mundo científico e aos visitantes”, destacou o presidente da autarquia, José Francisco Rolo.

A abertura de novo procedimento de ampliação da classificação das Ruínas Romanas de Bobadela, na freguesia de Bobadela, concelho de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, foi publicado em Diário da República em outubro.

O procedimento de ampliação anterior – que contemplava o juízo e o anfiteatro; a área de servidão administrativa do Património Cultural, que protegia importantes vestígios da antiga cidade romana – tinha sido arquivado, em virtude de “decisões administrativas da tutela”.

“Ficou reduzida a um perímetro de 50 metros a partir dos limites do Arco, e que atualmente vigora”, informou o Município.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, a Bobadela Romana tem consolidado a sua posição enquanto destino turístico, recebendo cada vez mais visitantes e turistas que procuram conhecer a história daquela importante e antiga “civitas” no período da ocupação romana.

“Os investimentos programados para a valorização daquele espaço darão um novo impulso na procura turística e no interesse arqueológico dos locais e a Bobadela Romana vai crescer em qualidade”, afirmou.

Tendo presente a importância da Bobadela Romana, “um dos mais importantes e bem preservados conjuntos arquitetónicos de valor histórico-arqueológico do período romano em Portugal”, a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital tem vindo “a realizar vários investimentos de valorização e promoção daquele espaço, classificado como Monumento Nacional”.

Recentemente contratualizou o projeto de reformulação do sistema de iluminação cénica do Fórum e Anfiteatro Romano da Bobadela, com um valor de quase 100 mil euros.

A empreitada vai dotar de novas infraestruturas – luminárias capazes de suportar as intempéries, e em simultâneo mais eficazes quanto à eficiência e vida útil – aquela zona urbana, valorizando o conjunto monumental.

A autarquia de Oliveira do Hospital evidenciou ainda que o Centro Interpretativo de Bobadela (CIB), porta de entrada para conhecer a Bobadela Romana, registou “o melhor verão no que diz respeito ao número de visitantes”.

“Nos meses de julho, agosto e setembro, este Centro Interpretativo recebeu a visita de 2.807 pessoas, passando a ser o melhor trimestre registado desde 2019”, informou.

Já o Museu Municipal Dr. António Simões Saraiva, localizado a ‘dois passos’ do Centro Interpretativo de Bobadela, registou “o melhor trimestre de sempre”, com perto de 2.500 visitas.