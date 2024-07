Prisão preventiva para um dos suspeitos de roubo a idosos em Ovar

Um dos dois homens detidos por suspeita de terem roubado dois idosos em Ovar, no distrito de Aveiro, vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, enquanto o outro ficou com apresentações periódicas, informou hoje a GNR.

Em comunicado, a GNR esclareceu que os detidos, de 18 e 24 anos, um deles já com antecedentes criminais relacionados com a mesma tipologia de crime, foram presentes na sexta-feira no Tribunal de Aveiro.

Segundo a GNR, foi aplicada a um dos detidos a medida de coação de prisão preventiva e ao outro a medida de coação de apresentações bissemanais em posto policial da sua área de residência.

Os dois homens foram detidos pela GNR, na quinta-feira, por roubos, na localidade de Cortegaça, no concelho de Ovar.

“No âmbito de uma investigação por crime de roubo, que decorria há um mês e meio, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que permitiram identificar e localizar os suspeitos, que tinham roubado diversos objetos a dois idosos, no interior da sua residência”, refere a mesma nota.

Os militares da GNR deram cumprimento a dois mandados de busca domiciliária, que culminaram na detenção dos suspeitos e na apreensão de diversos objetos relacionados com os ilícitos criminais, destacando-se uma máquina elétrica, aparadora de cantos de jardim e uma pistola de pulverização para lavadora de alta pressão.