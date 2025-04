Prisão preventiva para trio detido por suspeita de tráfico de droga em Ílhavo

Dois homens e uma mulher detidos em Ílhavo, no distrito de Aveiro, por suspeita de tráfico de droga vão aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, informou hoje a GNR.

Em comunicado, a GNR esclareceu que os suspeitos, com idades entre os 33 e 51 anos, foram detidos na quinta-feira por alegado tráfico de estupefacientes, no concelho de Ílhavo, tendo sido posteriormente presentes no Tribunal Judicial de Aveiro, que lhes aplicou a medida de coação mais gravosa.

Segundo a Guarda, os suspeitos encontravam-se no interior de um veículo estacionado numa zona erma, acompanhado de um velocípede elétrico, na localidade da Gafanha do Carmo, tendo manifestado um comportamento suspeito.

“Perante tal circunstância, foram realizadas revistas de segurança e uma busca ao veículo, que permitiram confirmar que os suspeitos estavam na posse de substâncias ilícitas”, refere a mesma nota.

A GNR refere ainda que foram realizadas duas buscas domiciliárias, que culminaram na detenção dos suspeitos e na apreensão de 1.465 doses de cocaína, 201 doses de heroína, 9.225 euros em dinheiro, um veículo automóvel, um velocípede elétrico e diverso material usado no acondicionamento do produto estupefaciente.

Esta ação contou com o reforço do Posto Territorial de Aveiro e do Destacamento de Intervenção de Aveiro da GNR.