Prisão preventiva para suspeito de vários crimes em Leiria

Um homem suspeito de vários crimes, incluindo furtos, roubo e violação de domicílio, cometidos na zona de Leiria, foi detido, aguardando o desenrolar do inquérito em prisão preventiva, anunciou a Procuradoria da República da Comarca de Leiria.

Segundo informação da Procuradoria, o homem está indiciado da prática de “um crime de violação de domicílio ou perturbação da vida privada, dois crimes de furto qualificado, um crime de furto, um crime de roubo, um crime de apropriação ilegítima em caso de acessão ou de coisa ou animal achados, um crime de abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento, um crime de ofensa à integridade física e um crime de dano”.

“Indicia-se, ainda, o cometimento de um crime de furto qualificado e de um crime de abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento, na forma tentada”, adiantou a Procuradoria.

Os factos foram praticados entre o dia 14 de abril de 2024 e o dia 25 de janeiro de 2025, na cidade de Leiria e em zonas limítrofes, de acordo com a mesma fonte.

O arguido, de 46 anos, foi detido no sábado, pela Polícia de Segurança Pública (PSP), e presente a um juiz de instrução criminal na segunda-feira.

“Verificando-se a existência de perigo de continuação de atividade criminosa, no primeiro interrogatório judicial, no seguimento do requerido pelo Ministério Publico, foi determinado que o arguido aguardasse os trâmites do processo sujeito, cumulativamente, às obrigações decorrentes do termo de identidade e residência e à medida de prisão preventiva”, adiantou a Procuradora.

A investigação prossegue sob direção do Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria com a coadjuvação da PSP de Leiria.