Prisão preventiva para suspeito de tentativa de homicídio em contexto de violência doméstica em Coimbra

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, deteve um homem “pela presumível prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, ocorrido em Coimbra, em contexto de violência doméstica”, informou ontem este órgão de polícia criminal.

“Das diligências realizadas por esta Polícia, o suspeito não terá aceite o pedido de divórcio, tendo, posteriormente, perseguido e surpreendido a vítima no interior de uma viatura, agredindo-a com uma faca”, refere comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS.

De acordo com o documento “a mulher, em pânico, lutou pela vida, debatendo-se com o agressor, e acabou por conseguir sair da viatura, gritando por socorro”. “Correu para o prédio onde reside e refugiou-se no seu interior, altura em que começaram a aparecer alguns vizinhos em seu auxílio”, acrescenta.

“O suspeito, ao perceber que o seu plano criminoso tinha falhado, foge do local para parte incerta”, precisa a PJ.

