Casa Cor de Rosa do Politécnico é polo de um hub de inovação social

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

A Casa Cor de Rosa, instalada no Campus da Agrária do Politécnico de Coimbra (IPC), foi transformada num hub de inovação social, tendo várias associações ali sediadas.

A revelação foi ontem feita pela pró-presidente do IPC, Sónia Costa, na inauguração do espaço da associação VOLUNTAS naquela casa.

“É um hub de inovação social, centrado no ser humano. Congrega várias associações, todas elas de solidariedade social. A ideia é juntarmos várias associações para que elas próprias se possam conjugar entre si e ampliar o trabalho de solidariedade junto da comunidade”, começou por dizer.

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