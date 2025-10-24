Um homem detido em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, por suspeita de perseguir e ameaçar a ex-companheira, vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, informou hoje a GNR.

Em comunicado, a GNR esclareceu que o suspeito de 55 anos foi presente no Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa.

Segundo a Guarda, o homem foi detido na quinta-feira, no âmbito de uma denúncia por uma situação de perseguição e ameaça.

“No âmbito de uma denúncia por uma situação de perseguição e ameaça, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato ao local, onde desenvolveram diligências policiais que permitiram apurar que o suspeito exercia violência psicológica e verbal contra a vítima, sua ex-companheira de 59 anos”, refere a mesma nota.

Para além de praticar a violência psicológica, a GNR refere que o detido perseguia a vítima na sua rotina quotidiana resultando na prática de ameaças e injúrias de forma constante.

No seguimento da ação foi dado cumprimento a um mandado de detenção e a um mandado de busca e apreensão ao veículo do suspeito, que culminou na detenção do agressor e na apreensão de uma arma proibida.