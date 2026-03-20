O homem suspeito de ter apedrejado as instalações da Polícia Judiciária (PJ), em Coimbra, na quarta-feira e de ter tentado agredir os polícias que o intercetaram, ficou em prisão preventiva por determinação judicial, informou hoje a PSP.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Distrital da PSP de Coimbra lembrou que o homem de 40 anos, já com antecedentes criminais, estava em liberdade condicional e irá aguardar julgamento em prisão preventiva, no Estabelecimento Prisional de Aveiro.

A detenção ocorreu às 05:50 de quarta-feira, após a PSP ter sido informada de que um indivíduo teria “arremessado pedras de alguma dimensão” contra o edifício da Diretoria do Centro da PJ, na Rua Venâncio Rodrigues, em Coimbra.

De acordo com informações anteriores da própria PSP, quando os agentes policiais chegaram ao local o homem fugiu e veio a ser intercetado na Praça da República.

Na ocasião, e segundo a mesma fonte, quando os polícias se preparavam para o deter, “o indivíduo tentou agredi-los, arremessando-lhes um paralelo da calçada”, tendo, em seguida, resistido à colocação das algemas e ameaçado os agentes da PSP.

No mesmo comunicado, a PSP de Coimbra anunciou ter apreendido diverso material furtado na cidade da Figueira da Foz, na sequência de uma busca domiciliária realizada no concelho de Pombal, no distrito de Leiria.

A operação, resultante de uma investigação em curso na Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial da Figueira da Foz, teve a colaboração da GNR de Pombal, e levou à apreensão de várias peças de vestuário, máquinas de corte, artigos de jardinagem e outros utensílios que tinham sido furtados.

O suspeito do furto, que não foi detido nesta intervenção policial, é um homem com cerca de 60 anos, que tinha os artigos furtados no interior de viaturas “que também furtava, utilizando-as temporariamente e abandonando-as posteriormente”.