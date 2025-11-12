O Tribunal de Instrução Criminal de Coimbra decretou hoje prisão preventiva para um homem de 42 anos, suspeito de abusar sexualmente de pessoa incapaz de resistência na Figueira da Foz (distrito de Coimbra), disse fonte PJ.

O suspeito foi detido na terça-feira e presente esta tarde a tribunal.

Segundo fonte da Diretoria do Centro da Polícia Judiciária (PJ), que efetuou a detenção, o crime aconteceu numa instituição particular de solidariedade social (IPSS).

