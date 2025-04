Prisão preventiva para homem detido em Vagos com mais de mil doses de droga

Um homem de 46 anos detido no concelho de Vagos, distrito de Aveiro, com mais de mil doses de droga vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, informou hoje a GNR.

Em comunicado, a GNR esclareceu que o suspeito, que foi detido por suspeita de tráfico de estupefacientes na sexta-feira, foi presente no Tribunal Judicial de Aveiro, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa.

O alegado traficante foi detido no âmbito de uma operação de fiscalização a estabelecimentos comerciais, na localidade de Ponte de Vagos.

Segundo a Guarda, os militares observaram um homem que, ao aperceber-se da presença da patrulha, adotou imediatamente um comportamento suspeito, demonstrando sinais evidentes de nervosismo.

“Na sequência da ação foi efetuada uma revista de segurança, que confirmou que o indivíduo se encontrava na posse de substâncias ilícitas”, refere a mesma nota.

A ação culminou na detenção do suspeito e na apreensão de 1.008 doses de resina de haxixe, 40,64 doses de liamba, duas facas utilizadas para corte das substâncias estupefacientes e uma balança digital.

A ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção (DI) de Aveiro.