Prioridade “deveria ser” concretização de “todo” o metrobus

30 de agosto às 14 h34
As Câmara da Lousã e de Miranda do Corvo emitiram, ontem ao início da tarde, um comunicado individual, mas idêntico, onde reiteram a sua “discordância” pela abertura do troço urbano do metrobus. As duas autarquias sublinham ainda que a “prioridade do Governo (acionista maioritário da Metro Mondego) deveria ser a concretização do projeto – no seu todo e com a máxima urgência – de acordo com o calendário assumido”.
No documento, Lousã e Miranda do Corvo recordam que têm “ lutado, permanentemente e intransigentemente, pela conclusão das obras e entrada em funcionamento do serviço de transporte com a máxima urgência possível”.

Emanuel Pereira

