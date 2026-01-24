Um princípio de incêndio, que terá tido origem na rede elétrica do próprio edifício, provocou hoje à tarde um incidente na rua Oliveira Matos, via que faz a ligação da Praça da República às Escadas Monumentais, em Coimbra. O alerta foi dado às 13H14 deste sábado, mobilizando um total de 23 operacionais dos bombeiros e da PSP, apoiados por uma dezena de viaturas de combate ao fogo.

As chamas foram, todavia, imediatamente controladas por populares, sem causar ferimentos, embora seis pessoas tivessem sido assistidas por inalação de fumo. Serão os inquilinos da fração habitacional que, aliás, ficaram desalojados, atendendo à situação de degradação em que ficou a estrutura elétrica