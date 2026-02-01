diario as beiras
Nacional

Primeiro-ministro estima em 2.500 milhões de euros valor total de apoios do Estado na resposta a Kristin

01 de fevereiro de 2026 às 14 h14
DR

O primeiro-ministro afirmou hoje que o valor total dos apoios públicos para responder às consequências da tempestade Kristin será de 2.500 milhões de euros, estimando que tenham estado ou estejam no terreno 34 mil operacionais.

Luís Montenegro falava no final da reunião extraordinária do Conselho de Ministros, que decorreu na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento (Lisboa), e durou cerca de três horas.

Autoria de:

Agência Lusa

