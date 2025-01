Primeiro bebé do ano em Portugal nasceu em Coimbra

Adelina foi a primeira bebé do ano a nascer em Portugal e foi em Coimbra, na Maternidade Bissaya Barreto. Os pais, Iryna e Oleksandr, são ucranianos e vivem na Figueira da Foz há dois anos.

Foi no final da contagem decrescente da passagem de ano, que deu à luz a primeira bebé de 2025 em Portugal, tendo nascido precisamente à meia-noite, informou o pai e confirmou o diretor de serviço da maternidade, Miguel Branco. Com um peso de 3.535 Kg, o nascimento foi através de um parto vaginal e segundo Miguel Branco, Adelina “está muito bem de saúde”.

Já os pais falam numa passagem de ano diferente com a “melhor prenda” desta época festiva, a chegar no início do ano.

| Leia a notícia completa na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS