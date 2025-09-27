O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou 14 distritos sob aviso amarelo, entre sábado e domingo, devido às previsões de chuva e trovoada, assim como um aumento da intensidade do vento.

O aviso amarelo – o menos grave de uma escala de três – vigora até às 16:00 de domingo para Évora, onde é esperada chuva, por vezes forte, e possibilidade de trovoada.

O distrito do Porto está sob o mesmo aviso, mas apenas até às 09:00 de domingo no caso da chuva e até às 03:00, devido ao vento, cujas rajadas poderão atingir os 80 quilómetros por hora, em especial no litoral e terras altas.

Em Faro, o aviso amarelo deve-se à previsão de vento com rajadas até 80 Km/hora, sobretudo no litoral e zonas de serra, até às 18:00 de domingo, e também de chuva, por vezes forte, que pode ser acompanhada de trovoada (até às 16:00).

Para o distrito de Setúbal, está previsto vento com rajadas até 80 Km/hora, em especial no litoral e zonas de serra até às 15:00 de domingo. O aviso relativo à chuva e trovoada vigora até às 16:00.

Para o distrito de Santarém, a previsão é de vento com rajadas até 80 Km/hora, em especial em zonas de serra, com o aviso amarelo a vigorar até domingo, ao meio-dia. Já o aviso de chuva e trovada vigora até às 16:00.

Viana do Castelo está sob aviso amarelo, devido à previsão de chuva e trovada, até às 09:00 de domingo. Também o vento motiva este aviso até às 03:00 do mesmo dia.

O distrito de Lisboa ficará sob aviso amarelo devido à chuva e trovoada até às 09:00 de domingo e devido ao vento até às 12:00.

Leiria estará sob aviso amarelo até às 09:00 e domingo e ao vento até ao meio-dia.

O distrito de Beja estará sujeito às mesmas condições até ao final da tarde de domingo, devido ao vento, e até às 16:00, por previsão de chuva e trovoada.

No distrito de Castelo Branco, o aviso deve-se apenas a previsão de chuva e vigora até às 16:00 de domingo.

Para Aveiro, o aviso de precipitação e trovoada será válido até às 09.00 de domingo e o de vento até às 03:00.

Coimbra ficará sob aviso amarelo até às 09:00 de domingo devido à previsão de chuva e trovoada e de vento até às 03:00.

Em Portalegre, o aviso devido à chuva vigora até às 16:00 de domingo.

O distrito de Braga estará sob este aviso até 09:00 de domingo devido à chuva e até às 03:00 por causa do vento esperado.

Os avisos do IPMA – vermelho, laranja e amarelo – são emitidos quando existe uma situação meteorológica de risco, que pode ser avaliada como de risco elevado, moderado ou reduzido.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, enquanto o aviso laranja, o segundo mais grave, é emitido sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso mais grave do IPMA é o vermelho e aplica-se quando há registo de uma situação meteorológica de risco extremo.