A cooperação institucional foi o ponto de partida e uma das principais ideias do discurso de posse do novo presidente do Instituto Superior de Engenharia do Politécnico de Coimbra (ISEC-IPC), Nuno Cid Martins, que ontem assumiu funções para o mandato 2026-2030.

Defendendo que “cooperar não é perder identidade; é ganhar em escala, impacto e futuro”, o professor sublinhou o compromisso da escola com o Politécnico de Coimbra, destacando o valor do trabalho conjunto e a importância das pessoas que compõem a instituição.

A cerimónia de tomada de posse decorreu no auditório principal do ISEC, contando com a presença da presidente do IPC, Cândida Malça, que conferiu posse ao novo presidente. Na ocasião, tomaram também posse os vice-presidentes Simão Paredes e Susete Fetal.

No seu discurso, Nuno Cid Martins afirmou assumir o cargo “com profundo sentido de responsabilidade e enorme motivação”, reconhecendo os desafios e oportunidades que o futuro reserva à instituição. Dirigindo-se à comunidade académica, colocou os estudantes no centro da missão do ISEC, defendendo uma escola exigente e rigorosa, mas fortemente ligada ao mundo real, à prática e às empresas. Aos docentes, dirigiu três palavras que disse orientar a sua liderança: “confiança, diálogo e respeito pelo profissionalismo”.

