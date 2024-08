Presidente de Tábua indignado com fecho do Serviço de Urgência Básico de Arganil

O presidente da Câmara de Tábua lamentou ontem que o conselho de administração da ULS de Coimbra tenha encerrado o Serviço de Urgência Básico (SUB) de Arganil para doentes urgentes transportados em ambulância, tendo o CODU dado indicações para que fossem conduzidos diretamente para Coimbra.

Numa nota enviada à comunicação social, a autarquia refere que Ricardo Cruz já manifestou junto da ULS o “lamento pelo facto de não ter sido prestada qualquer informação prévia ao Município de Tábua e à população do concelho sobre esta situação, que nunca tinha sucedido anteriormente, e sobre a qual só viria a ter conhecimento através da comunicação social e da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Tábua”.

“Este seria um procedimento que permitiria antecipar os transtornos causados, para mais numa época em que a população do território servido por este serviço de urgência mais que duplica, com a presença de pessoas que aqui passam os seus dias de férias”, sublinha.

Ricardo Cruz solicitou ainda informação sobre quais os motivos que obrigaram à tomada de decisão do encerramento do SUB de Arganil no dia 6 de agosto, questionando se este foi um “episódio isolado e está garantido o seu funcionamento ininterrupto ou se poderão ocorrer novas situações que conduzam ao fecho dos serviços, provocando graves prejuízos para as populações”.

Foram ainda pedidos esclarecimentos sobre os “fundamentos e critérios que presidiram à recente dispensa de duas médicas que prestam serviço no Centro de Saúde de Tábua, para passarem a exercer funções noutros concelhos, quando é reconhecido que o concelho não tem o número de médicos suficientes para as necessidades da sua população, apesar de estarem abertas quatro vagas no âmbito do concurso de contratação de novos profissionais”, frisa.