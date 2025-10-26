A nova presidente da Câmara de Condeixa-a-Nova, Liliana Pimentel, afirmou hoje que os planos que tem para o concelho exigem a abertura de novos caminhos, para os quais preparou um mapa a dez anos.

“O futuro que queremos construir para as nossas gentes e para o nosso território exige coragem para inovar, visão para planear e determinação para executar. Exige a abertura de novos caminhos”, destacou.

Na sua intervenção na cerimónia de tomada de posse, Liliana Pimentel apontou que Condeixa foi sempre um local de passagem, no entanto, “não pode conformar-se em ser apenas a periferia de Coimbra ou um mero corredor para chegar a Conímbriga”.

