Condeixa-a-Nova

Presidente da Câmara de Condeixa-a-Nova diz ter plano estruturado para dez anos

26 de outubro às 19 h34
DB/Foto de Pedro Ramos

A nova presidente da Câmara de Condeixa-a-Nova, Liliana Pimentel, afirmou hoje que os planos que tem para o concelho exigem a abertura de novos caminhos, para os quais preparou um mapa a dez anos.

“O futuro que queremos construir para as nossas gentes e para o nosso território exige coragem para inovar, visão para planear e determinação para executar. Exige a abertura de novos caminhos”, destacou.

Na sua intervenção na cerimónia de tomada de posse, Liliana Pimentel apontou que Condeixa foi sempre um local de passagem, no entanto, “não pode conformar-se em ser apenas a periferia de Coimbra ou um mero corredor para chegar a Conímbriga”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (27/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

