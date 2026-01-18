Presidenciais: Seguro é o “grande vencedor” – José Luís Carneiro
O secretário-geral socialista declarou hoje António José Seguro como “o grande vencedor” e afirmou que os eleitores terão de escolher entre o candidato “das prioridades que servem as pessoas” e o que quer colocar “uns contra os outros”.
“António José Seguro é o grande vencedor da noite”, afirmou José Luís Carneiro, referindo que o PS, que apoiou a candidatura do antigo secretário-geral socialista, “vive com muita alegria este momento especial da vida democrática” do país.
Carneiro falava à imprensa na sede nacional do PS, no Largo do Rato, em Lisboa, onde o secretariado nacional do Partido Socialista esteve reunido desde o início da noite para acompanhar e analisar os resultados eleitorais, quando Seguro seguia na frente da contagem, com cerca de 30% dos votos.