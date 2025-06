Presidenciais: Gouveia e Melo pede executivo focado em desenvolver país e responde a Marques Mendes

O candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo defendeu hoje a importância de o executivo focar-se no desenvolvimento e respondeu às palavras do adversário Luís Marques Mendes, que classificou a sua candidatura como um “tiro no escuro”.

“Neste momento, o que eu desejo é que seja um governo longo, que garanta a estabilidade, a governabilidade e que desenvolva o país, que é a coisa mais importante”, disse, após ser questionado sobre a composição do novo executivo.

A posição foi transmitida em breves declarações aos jornalistas à entrada no AI Hub, Lisboa, onde participa num painel sobre inteligência artificial com o antigo deputado da IL Bernardo Blanco.

O antigo chefe do Estado-Maior da Armada disse que as escolhas não o surpreenderam e que “é bom ter Governo o mais rapidamente possível”, mas salientou os dados “preocupantes” de um estudo da Nova SBE sobre pobreza no país, que dá conta de que cerca 17% da população viviam em risco de pobreza.

Questionado sobre se sentia visado pelas palavras de Luís Marques Mendes na segunda-feira em relação ao que considera que deve ser o perfil do Presidente da República, Gouveia e Melo disse não ver “indireta nenhuma”.

“Mas se alguém precisa de uma lanterna, talvez eu possa fornecer alguma lanterna”, acrescentou, numa referência às palavras de Marques Mendes, que disse que um voto na sua candidatura não é um “tiro no escuro”.

O candidato presidencial Luís Marques Mendes defendeu esta terça-feira que o cargo de Presidente da República “deve ser exercido por quem tem mais experiência política”, assegurando que “não é um voto no desconhecido nem um tiro no escuro”.

Sobre o anúncio da candidatura a Belém de António José Seguro, Gouveia e Melo disse que “é bom ter mais um candidato que traga novas ideias e novas discussões”, salientando que a “democracia é a contraposição de pessoas e de opiniões”.